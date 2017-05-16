مصر تقترض 280 مليون يورو لتطوير «ترام الإسكندرية»

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شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مراسم توقيع عقد الحصول على قرض بقيمة ١٠٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، والذي يأتي كمساهمة من الوكالة في تطوير هذا المرفق الهام.

تم توقع العقد بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث وقع عليه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة ستيفاني لانفرانكي، وبحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق.

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وقال وزير النقل، إن مشروع تطوير الترام تبلغ تكلفته الإجمالية ٣٦٠ مليون يورو، منهم ٨٠ مليون يورو سيتم دفع ما يقابلهم بالعملة المحلية، كما أبدي بنك الاستثمار الأوروبي استعداده لتمويل ١٨٠ مليون يورو من تكلفة المشروع بالإضافة إلى ١٠٠ مليون يورو من AFD، موضحًا أن الدراسة الخاصة بتطوير ترام الإسكندرية تقوم بها شركة فرنسية.

وأضاف عرفات، أن المشروع يأتي في اطار تطوير منظومة النقل النقل الجماعي في الإسكندرية، حيث لا يمثل النقل الجماعي أكثر من ٢٥٪ من حركة النقل، ووصل عدد السيارات إلى ٤٠٠ ألف سيارة. و تستغرق الرحلة حاليًا ٧٥ دقيقة بالترام الحالي وسيتم تقليلها إلى ٣٥ دقيقة فقط بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات الكترونية مضيفا انه لذلك كان لابد من إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول 13.7 كم لافتا ان المشروع سيخدم من 75 مليون -100 مليون سنويا.