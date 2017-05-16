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بكري يتقدم بطلب إحاطة حول هروب حبيب العادلي

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بكري يتقدم بطلب إحاطة حول هروب حبيب العادلي بكري يتقدم بطلب إحاطة حول هروب حبيب العادلي

التحرير

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تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي من تنفيذ حكم بسجنه 7 سنوات، بتهمة إهدار المال العام - والصادر من محكمة جنايات القاهرة.

جاء في نص طلب الإحاطة الموجّه لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، "أنه منذ صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلّا أن وزير الداخلية السابق ظل حرًا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وأنه قامت وزارة الداخلية بإخطار نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمي يفيد هروب وزير الداخلية السابق والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة".

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أضاف بكري - في طلب الإحاطة: "ما حدث لا يدع مجالّا للشك بأن عملية الهروب متعمدة ويبدوا فيها تواطؤ البعض بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم في الاستشكال بالحكم الذي تقدم به والذي رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء"، مشددًا على أن ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب "العادلي".

وطالب بكري - بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية؛ لمعرفة الحقيقة وكيفية هروب حبيب العادلي والإجراءات التي تم اتخاذها والمسؤولية عن التقصير فى القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.

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التحرير

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