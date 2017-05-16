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الخولي: مناقشة الخطة والموازنة لوزارتي الخارجية والهجرة الخميس

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الخولي: مناقشة الخطة والموازنة لوزارتي الخارجية والهجرة الخميس الخولي: مناقشة الخطة والموازنة لوزارتي الخارجية والهجرة الخميس

التحرير

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قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعين بمجلس النواب يوم الخميس المقبل، مضيفًا أنه سينعقد الاجتماع الأول في الواحدة ظهرًا مع ممثلي وزارة الخارجية لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة الخاصين بالوزارة والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2017 / 2018.

 واستكمل الخولي بأن الاجتماع الثاني سوف ينعقد في تمام الثالثة عصرًا مع ممثلي وزارة الهجرة لمناقشة أيضا مشروعي الخطة والموازنة الخاصين بالوزارة للعام المالي 2017 / 2018 .

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وأكد الخولي، أن اللجنة قد عقدت مسبقاً عدة اجتماعات لمناقشة الموازنتين داخلياً بين أعضاء اللجنة لدراستهما باستفاضة قبل لقاء ممثلي الوزارتين، وأن اللجنة قد تلقت ردوداً على استفساراتها بشأن الموازنة الخاصة بكل من الوزارتين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من مناقشة الموازنتين سيتم إعداد تقرير من اللجنة بشأنهما.

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التحرير

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