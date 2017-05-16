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صيادو بحيرة ناصر يستغيثون بمحلب: الثروة السمكية في خطر

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صيادو بحيرة ناصر يستغيثون بمحلب: الثروة السمكية في خطر صيادو بحيرة ناصر يستغيثون بمحلب: الثروة السمكية في خطر

التحرير

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تقدمت جمعية أسوان لصيد الأسماك، اليوم الثلاثاء، بمذكرة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تطالب بكشف حساب لمجهودات اللجنة المشرفة على بحيرة ناصر وهيئة الثروة السمكية خلال فترة وقف الصيد التي استمرت لمدة شهرين.

واتهمت الجمعية مسؤولي اللجنة الإشرافية على البحيرة باستنزاف مواردها خلال فترة وقف الصيد؛ لعدم اطلاع الجهات المسؤولة على أكمل وجه في مواجهة عمليات الصيد غير المشروع.

وطالب أحمد حسن، رئيس الجمعية، بتشكيل لجنة محايدة بفريق بحثي يضم خبراء من معهد علوم البحار؛ للكشف عن المخزون السمكي في البحيرة، وما تحقق فعليا خلال فترة وقف الصيد.
 
وقال "حسن"، إنه عقب قرار وقف الصيد بالبحيرة اعتبارا من الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو، قطعت الأجهزة المعنية على عاتقها إحكام غلق البحيرة، وتأمين الطرق المؤدية إليها بالتنسيق بين قوات الجيش والشرطة، لكن استمرت عمليات تهريب الأسماك لعدم جاهزية معدات ولنشات التأمين عن التصدى لعمليات الصيد غير المشروعة.

وأوضح محمد أحمد، عضو الجمعية، أنهم طلبوا مقابلة محافظ أسوان عدة مرات؛ لشرح كافة الأوضاع خلال فترة وقف الصيد، لكن دون أي استجابة.

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وأشار "أحمد"، إلى أن لقاء جمعهم برئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الذي وعد بالتراجع عن قرار وقف الصيد حال خرقه من قبل عصابات التهريب، موضحا أنه تم تطبيق قرار وقف الصيد على الصيادين المتلزمين، وفتح البحيرة للمارسات غير المشروعة للصيادين المخالفين والمهربين، بحسب قوله.

من جانبه، قال الدكتور محمود قطب، رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، إنه لأول مرة يتم إغلاق البحيرة لمدة شهرين كاملين؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بتحقيق التنمية المنشودة للبحيرة باعتبارها سلة الغذائية الأولى من الأسماك.

وأكد "قطب"، في تصريحات للتحرير، أن الجهود المبذولة داخل البحيرة خلال فترة الإغلاق، ساهمت في زيادة المخزون السمكي الذي ستظهر نتائجة خلال الفترة القادمة.

لافتا الى أنه من المتوقع ذيادة الأنتاج السمكى الى أكثر من 30 % عن الموسم الماضى والذى بلغ فية الانتاج نحو 14 الفا طنا و 800 كيلو، حيث من المتوقع أن تتخطى البحيرة حاجز 20 الف طنا  والذى لم يتحقق منذ سنوات، الأمر الذى سيسهم بدروه فى خفض الأسماك بالأسواق وخفض أسعار السلع واللحوم المنافسة.  

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التحرير

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