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النائب حسن موسى: أوصينا بزيادة ميزانية الزراعة والري

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النائب حسن موسى: أوصينا بزيادة ميزانية الزراعة والري النائب حسن موسى: أوصينا بزيادة ميزانية الزراعة والري

التحرير

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قال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن اللجنه عقدت اجتماعين يومي الأحد والإتنين الماضيين لمناقشه الموازنة العامة لوزارتي الزراعة والري.

وأكد موسى، أن اللجنة ناقشت الأحد الماضي، موازنة وزارة الزراعة وتبين من النقاش أن الموازنة المسموحة للوزارة لا تتماشى مع متطلبات إداراتها، مثل المعهد القومي للبحوث والهيئة البيطرية، وكذلك بالنسبة لإدارة الإرشاد الزراعي التي في حاجة إلى تعيين مهندسين زراعيين، مشيرا إلى أنه تم مناقشة ميزانية الوزارة في حضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمالية، وقد أوصت اللجنة بزيادة الموازنة لهذه القطاعات.

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وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن اللجنة عقدت الإثنين الماضي، اجتماعا مع إدارات وزارة الري، مشيرا إلى أنه تبين أن موازنة الوزارة غير كافية لإدارات الري، كما أن الوزارة في حاجة لزيادة الموازنة فيما يخص تطوير الترع والمصارف، بالإضافه إلى زيادة موازنة قسم الأبحاث وإدارة الميكنة بالري خاصة بعد تعويم الدولار.

 وأوصت اللجنة بزيادة موزانة وزارة الري حيث إنها لاتتماشى مع احتياجات إدارات الوزارة.

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التحرير

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