نموذج محاكاة المجلس المحلي يختتم نشاطه ومشاريعه التفيذية

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نظمت أمانة التنمية المحلية بحزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية، الحفل الختامي لمبادرة نموذج محاكاة المجلس المحلي المصري، وذلك بعد انتهاء فترة البرنامج التدريبي والمشاريع التنفيذية، وبحضور كل من عمرو الباز، أمين اللجنة الاقتصادية وعضو المكتب السياسي، والدكتور أيمن مرسي، أمين لجنة الإصلاح الإداري وعضو المكتب السياسي، والدكتور إيناس دويدار، عضو أمانة الموارد البشرية، وبمشاركة حوالي 100 فرد في الحفل الختامي.

بدأ الحفل الختامي بكلمة للدكتور خالد الشربيني أمين التنمية المحلية على مستوى الجمهورية بحزب الإصلاح والنهضة، عرض من خلالها إنجازات المبادرة خلال الثلاثة أشهر الماضية وهي فترة عمل النموذج، إلى جانب الخطة المستقبلية لانتشار منتجات الأمانة لتأهيل الشباب سياسيًا على قضايا التنمية المحلية في العديد من المحافظات.

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وقامت الفرق التنفيذية بالنموذج بعرض برامجها الانتخابية في محاكاة لانتخابات المجلس المحلي على مقاعد القائمة والفردي، حيث قام ملف بدون واسطة، وملف التعليم، وملف الخدمات القانونية، وأخيرًا ملف المرافق بعرض إنجازاتهم في المشاريع وتصوراتهم لحل مشكلات هذه الملفات بالمستقبل، وانتهى الحفل بتكريم المتدربين المتخرجين من النموذج والذين بلغ عددهم 45 متدربًا شابًا.