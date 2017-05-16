أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التخطيط: تخصيص 51 مليونا لدعم التنمية البشرية بالموازنة

Google+ Print
التخطيط: تخصيص 51 مليونا لدعم التنمية البشرية بالموازنة التخطيط: تخصيص 51 مليونا لدعم التنمية البشرية بالموازنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم تخصيص نحو 51 مليون جنيه كدعم للتنمية البشرية بالموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها ،اليوم الثلاثاء، باحتفالية وزارة التضامن بمرور عامين على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، إن الدولة حينما كانت تعالج مشكلة الفقر في السابق كانت تعالجها من جانب واحد، ولم يتم التطرق لتغييرات هيكلية.

وأكدت وزيرة التخطيط ضرورة وجود رؤية شاملة لبرنامج حماية اجتماعية، مشيرة إلى أن الرعاية الحقيقية لأي أسرة فقيرة تتمثل في توفير فرص عمل لأفرادها.

شاهد أيضا

وأوضحت السعيد أن استراتيجية التنمية رؤية 2030 تركز على مفهوم المجتمع العادل المتكاتف وتعتمد على المساواة في الفرص، وليس فقط المساواة في التعيين بالوظائف، ولكن المساواة أيضا في فرص التعليم والصحة، لافتة إلى أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأخرى مع حتمية اختيار ما يتلاءم منها مع مصر باعتبار أن ليس كل تجربة تؤتي ثمارها في دولة يمكن تطبيقها في دولة أخرى.

وتستهدف خطة التنمية الاقصادية والاجتماعية تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالى ما بين نحو 4.6 و 4.8 % خلال السنوات المقبلة، على أن يتم زيادة معدل النمو ليصل إلى نحو 6.5% مع قدوم عام 2020.

ووفقا لبيانات وزارة التخطيط، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاه الخريطة الاستثمارية للمحافظات من اجل تحقيق تنمية تقليمية متوازنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك