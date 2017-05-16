التخطيط: تخصيص 51 مليونا لدعم التنمية البشرية بالموازنة

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قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم تخصيص نحو 51 مليون جنيه كدعم للتنمية البشرية بالموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها ،اليوم الثلاثاء، باحتفالية وزارة التضامن بمرور عامين على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، إن الدولة حينما كانت تعالج مشكلة الفقر في السابق كانت تعالجها من جانب واحد، ولم يتم التطرق لتغييرات هيكلية.

وأكدت وزيرة التخطيط ضرورة وجود رؤية شاملة لبرنامج حماية اجتماعية، مشيرة إلى أن الرعاية الحقيقية لأي أسرة فقيرة تتمثل في توفير فرص عمل لأفرادها.

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وأوضحت السعيد أن استراتيجية التنمية رؤية مصر 2030 تركز على مفهوم المجتمع العادل المتكاتف وتعتمد على المساواة في الفرص، وليس فقط المساواة في التعيين بالوظائف، ولكن المساواة أيضا في فرص التعليم والصحة، لافتة إلى أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأخرى مع حتمية اختيار ما يتلاءم منها مع مصر باعتبار أن ليس كل تجربة تؤتي ثمارها في دولة يمكن تطبيقها في دولة أخرى.

وتستهدف خطة التنمية الاقصادية والاجتماعية تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالى ما بين نحو 4.6 و 4.8 % خلال السنوات المقبلة، على أن يتم زيادة معدل النمو ليصل إلى نحو 6.5% مع قدوم عام 2020.

ووفقا لبيانات وزارة التخطيط، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاه الخريطة الاستثمارية للمحافظات من اجل تحقيق تنمية تقليمية متوازنة.