كيف تهيئين طفلك نفسيًا لصيام رمضان؟

كتب - هشام عواض:

صيام شهر رمضان فريضة على كل مسلم بالغ، وتسعى الأمهات والآباء بأن يجعلون أطفالهم يصومون حتى ولو بشكل جزئي في رمضان.

وللقيام بهذا يجب أن يكون الطفل مستعد من قبل رمضان للصيام، عبر عدة طرق، وذكر موقع "thoughtco"، نصائح للأهل عن كيفية جعل أطفالهم مستعدين.

- عدم الضغط على الطفل: ليس من الجيد الضغط على الطفل حتى يصوم رغمًا عنه، بل يجب اللجوء إلى تحبيب الصيام له.

- قصص حول رمضان: لأن الأطفال بطبعهم يميلون لسماع الحكايات والقصص، فيمكنك أن تحببي له الصيام وشهر رمضان من خلال سرد القصص المرتبطة به.

- المشاركة في صيام بعض الأيام: قبل حلول شهر رمضان يجب أن يتم تمرين الطفل على الصيام من خلال صيام أوقات قصيرة لبضعة ساعات فقط، ومع الوقت تزيد حتى حلول رمضان.

- التحفيز: عليكي أن تقومي بتحفيذه إنه إذا صام في رمضان، فإنه سيحصل على مكافأة سواء كهدايا أو التنزه وغيرها من المكافآت.