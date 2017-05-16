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بيل جيتس يمنع أبناءه من استخدام الهواتف..والسبب

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بيل جيتس يمنع أبناءه من استخدام الهواتف..والسبب بيل جيتس يمنع أبناءه من استخدام الهواتف..والسبب

مصراوي Masrawy

استخدام-الموبايل

كتبت- ميرا ماهر
انتشر استخدام الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ولم يقتصر امتلاكها على الكبار فقط، بل أنه أصبح في متناول الأطفال أيضاً، كنوع من تدليل آبائهم لهم أو للحصول على بعض الوقت للراحة.

ولكن في تصريح غريب لمؤسس شركة مايكروسوفت "بيل جيتس"، والذي قد يهم الكثيرون، بخصوص استخدام أبناءه للهواتف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن جيتس لا يسمح بإمتلاك أولاده هاتفًا شخصيًا، إلا بعد وصولهم سن 14 عاما، مشيرا إلى أن الطفل يمكن أن يسمح له باستخدام الهاتف الذكي فقط مع دخوله للمرحلة الثانوية.

كما وضع "جيتس" لعائلته بعض القواعد عند استخدام الهاتف الذكي، منها عدم السماح باستخدامه خلال تناول الطعام.

وذكر الموقع بعضاً من المعايير التي يجب الإلتزام بها عند استخدام الأطفال للهاتف الذكي، والتي نقلتها منظمة "بي بي إس" للآباء بشكل أسئلة كما يلي:

- هل طفلك بحاجة إلى هاتف فعلا ؟ أم هي رفاهية وتقليد لبعض الأصدقاء؟
- هل طفلك مهمل ولا يحافظ على الأشياء الخاصة به ويفقدها؟ وغالباً ما يهمل الأطفال حتى سن 8 سنوات في استخدام الأغراض، وبالتالي فهو غير مؤهل لحمل هاتف.
- هل طفلك يعرف قواعد حمل هاتف معه للمدرسة؟ كأن يغلقه أو حتى يضعه على الوضع الصامت وقت الدراسة؟ ولا يقم بتشغيله إلا للضرورة القصوى؟ أم يتمحور استخدامه للاطمئنان عليه فقط.

 

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