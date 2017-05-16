أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. الرقابة الإدارية تكتشف بيع مجمعات استهلاكية بالإسكندرية للسلع بأعلى من الأسواق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (1)الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (1)

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (2)الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (2)

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (3)الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (3)

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (4)الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (4)

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (5)الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (5)

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكيةالرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (7)الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (7)

الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (8)الرقابة الإدارية بمجمعات استهلاكية (8)

الإسكندرية- محمد عامر:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، عن بيع فروع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة ، للسلع الأساسية بأسعار تزيد عن نظيرتها فى السلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة.

وتبين لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية خلال حملة تفتيشية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، قيام فرع المجمعات الإستهلاكية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، بعرض زيت الطعام والأرز والسكر الحر بأسعار مرتفعة بالمقارنة بسلاسل السوبر ماركت الكبرى.

وكشفت الحملة عن وجود فروق في الأسعار تبدأ من 25 قرشًا وحتى جنيهان في السلعة الواحدة، فيما جرى التأكد من تاريخ الصلاحية والأسعار على كافة السلع، فضلا عن الالتزام باشتراطات الحماية المدنية.

يشار إلى أن الحملة شملت التفتيش على فرع سوبر ماركت شهير، وتبين وجود بعض السلع الغذائية مثل الدجاج والجبن مخزنة بطريقة خاطئة فضلا عن تعطل إحدى ثلاجات العرض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 معلومات عليك معرفتها عن تحديث بطاقات التموين قبل انتهاء المدة

8 معلومات عليك معرفتها عن تحديث بطاقات التموين قبل انتهاء المدة

الأخبار - وزير التموين : الوزارة تسلمت 1.8 مليون طن قمح منذ أبريل الماضي

الأخبار - وزير التموين : الوزارة تسلمت 1.8 مليون طن قمح منذ أبريل الماضي

رئيس الوزراء يبحث جهود توفير السلع في رمضان مع وزير التموين

رئيس الوزراء يبحث جهود توفير السلع في رمضان مع وزير التموين

8 الصبح - المتحدث بإسم وزارة التموين يكشف تفاصيل "معارض السلع الرمضانية" التابعة للوزارة

8 الصبح - المتحدث بإسم وزارة التموين يكشف تفاصيل "معارض السلع الرمضانية" التابعة للوزارة