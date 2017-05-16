بالصور.. الرقابة الإدارية تكتشف بيع مجمعات استهلاكية بالإسكندرية للسلع بأعلى من الأسواق

الإسكندرية- محمد عامر:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، عن بيع فروع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين، للسلع الأساسية بأسعار تزيد عن نظيرتها فى السلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة.

وتبين لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية خلال حملة تفتيشية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، قيام فرع المجمعات الإستهلاكية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، بعرض زيت الطعام والأرز والسكر الحر بأسعار مرتفعة بالمقارنة بسلاسل السوبر ماركت الكبرى.

وكشفت الحملة عن وجود فروق في الأسعار تبدأ من 25 قرشًا وحتى جنيهان في السلعة الواحدة، فيما جرى التأكد من تاريخ الصلاحية والأسعار على كافة السلع، فضلا عن الالتزام باشتراطات الحماية المدنية.

يشار إلى أن الحملة شملت التفتيش على فرع سوبر ماركت شهير، وتبين وجود بعض السلع الغذائية مثل الدجاج والجبن مخزنة بطريقة خاطئة فضلا عن تعطل إحدى ثلاجات العرض.