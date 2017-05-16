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محافظ سوهاج: توريد 61 ألفا و973 طن قمح حتى الآن

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محافظ سوهاج: توريد 61 ألفا و973 طن قمح حتى الآن محافظ سوهاج: توريد 61 ألفا و973 طن قمح حتى الآن

مصراوي Masrawy

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار توريد الأقماح من المزارعين لصوامع وشون المحافظة المختلفة بسهولة ويسر، حيث وصلت كمية الأقماح الموردة إلى 61 ألفا و973 طنا حتى الآن.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تنعقد بشكل مستمر، لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح.

وشدد على جميع الوحدات المحلية، بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.

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