"قوى عاملة النواب" توافق على مشروع موازنة "التنظيم والإدارة" لعام 2017- 2018

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة جهاز التنظيم والإدارة للسنة المالية 2017- 2018 والتي تُقدر بحوالي 143.5 مليون جنيه.

كما وافقت اللجنة- خلال اجتماعها برئاسة النائب جبالي المراغي- على مشروع موازنة قطاعات التنمية الإدارية، وهي 529 مليون و459 ألف جنيه، وموازنة المديريات التابعة للتنظيم والإدارة للسنة المالية 2017 - 2018.

وركزت المناقشات على المبلغ المُخصص لشركات النظافة وسط مطالبات برفعها من 30 ألف لـ900 ألف جنيه، وكذلك عدم التعاقد مع شركات النظافة التى تستغل العمالة لتحقيق أرباح ومكاسب عبر التعاقد بعقود مؤقتة مع الشباب.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بإرسال خطاب إلى جميع الجهات المسئولة بالدولة للمطالبة بضرورة التعاقد بشكل رسمى مع عمال الخدمات المعاونة بشركات النظافة الخاصة عن طريق الحكومة.​