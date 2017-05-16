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وزير الآثار يتفقد المتحف المصري الكبير للوقوف على آخر مستجدات المشروع

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وزير الآثار يتفقد المتحف المصري الكبير للوقوف على آخر مستجدات المشروع وزير الآثار يتفقد المتحف المصري الكبير للوقوف على آخر مستجدات المشروع

مصراوي Masrawy

المتحف المصري الكبير

كتبت- نسمة فرج:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المتحف المصري الكبير، الثلاثاء؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، كما قام بتفقد معامل الترميم داخل المتحف.

واجتمع وزير الآثار مع الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف، بحضور اللجنة الهندسية له للوقوف على المستجدات العمل بمشروع المتحف الكبير، ودفع حركة العمل.

كما تهدف الزيارة إلى مناقشة سبل المشاكل وحلها حتى لا تُعرقل سير العمل لافتتاحه في الوقت المُحدد، وذلك في ظل اهتمام المصرية بالمشروع، الذي يُعد من أكبر المشاريع القائمة في ، خلال الفترة الحالية.​

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