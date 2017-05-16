السفير الأوغندي للمصريين: "الإعلام يصور لكم أنكم ستموتون عطشًا فـلا تسمعوا له"

كتب- أحمد مسعد:

وجه أرثر كاتسيجازي، سفير أوغندا بالقاهرة، رسالة إلى الشعب المصري، أكد فيها احترام أوغندا للمصريين، بقوله: "الشعب الأوغندي يحب مصر ويقدرها كثيراً ولايري أي سبب حقيقي يدفعه لتعطيش شقيقه، فيجب عليه ألا يسمع للأعلام أن يبني حواجز نفسية بين الجانبين".

وأضاف كسينجازي، في حوار أجراه "مصراوي" معه، يُنشر في وقت لاحق، "لا يستطيع أحد أن يتحكم وحده في نهر النيل أو يحجب طرف المياه عن الطرف الآخر"، مُشيراً إلى أن الدولتين يعملان على إيصال روح التعاون والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

وأضاف السفير الأوغندي، أن العلاقات بين البلدين طيبة، وأن الاجتماع القادم لرؤساء دول حوض النيل في كمبالا سوف يكون له مردودًا طيبًا في حل إي خلاف بين الأشقاء الأفارقة.