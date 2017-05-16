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مرتضى منصور: نظر قضية إعادة مباراة الزمالك والمقاصة 2 يونيو

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مرتضى منصور: نظر قضية إعادة مباراة الزمالك والمقاصة 2 يونيو مرتضى منصور: نظر قضية إعادة مباراة الزمالك والمقاصة 2 يونيو

التحرير

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أكد المستشار ، رئيس نادي ، أن محكمة القضاء الإداري، حددت جلسة يوم 2 يونيو المقبل للنظر في قضية إلزام اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

كان الزمالك قد رفع قضية في محكمة القضاء الإداري وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية واختصم فيها كلا من: وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مدير مديرية الشباب والرياضة، لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.

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يذكر أن لجنة المسابقات قررت معاقبة الزمالك باعتباره مهزومًا  فى لقاء المقاصة وخصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم مع تغريمه 200 ألف جنيه، بسبب عدم ذهاب الفريق إلى الملعب اللقاء.

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التحرير

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