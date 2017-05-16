إلغاء ودية منتخب مصر للمحليين مع ليبيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر اتحاد الكرة، إلغاء ودية منتخب المحليين مع نظيره الليبي، والمقرر لها يوم 5 يونيو المقبل.

وفضل مسئولو اتحاد الكرة تجنب أي أزمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما حذر من إقامة المباراة بناءً على جواب خاطئ من ليبيا يفيد بمواجهة منتخب مصر يوم 10 يونيو، رغم أن المنتخب سيواجه تونس يوم 11 بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

شاهد أيضا

وتنص لوائح الفيفا على أنه إذا واجه أي منتخب منتخبًا آخر خارج الـ100 الأوائل في التصنيف، فإن النقاط التي يحصدها المنتخب الفائز تُحسب بالسلب وليس الإيجاب، بمعنى أنه سيتم خصم نقاط من المنتخب الأول بعد فوز المحليين على اليمن.