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جلسة بين كوبر ورمزي لمناقشة ضم لاعبي المنتخب الأول لـ«المحليين»

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جلسة بين كوبر ورمزي لمناقشة ضم لاعبي المنتخب الأول لـ«المحليين» جلسة بين كوبر ورمزي لمناقشة ضم لاعبي المنتخب الأول لـ«المحليين»

التحرير

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قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب ، إن هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، سيجتمع مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجلسة ستشهد مناقشة بين المديرين الفنيين حول اللاعبين المنضمين لقائمة كل منتخب خلال الفترة المقبلة، وعن مدى إمكانية انضمام بعض لاعبي الأول لمنتخب المحليين.

وأضاف مصدر داخل منتخب المحليين، أن الجهاز الفني يخطط لضم الثلاثي مصطفى فتحي، لاعب ، وأحمد الشيخ لاعب المقاصة المُعار من الأهلي، وسعد سمير لاعب الفريق الأحمر، من المنتخب الأول خلال مباراتي المغرب بتصفيات أمم إفريقيا.

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ويستعد منتخب المحليين لمواجهة المغرب في أغسطس المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بينما يستعد المنتخب الأول لمواجهة تونس يوم 11 يونيو المقبل بتصفيات أمم إفريقيا.

 

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التحرير

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