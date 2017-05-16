أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نجم «البلاك ستارز» ينضم إلى نيوكاسل

Google+ Print
نجم «البلاك ستارز» ينضم إلى نيوكاسل نجم «البلاك ستارز» ينضم إلى نيوكاسل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضم الدولي الغاني كريستيان أتسو، نهائيًا من صفوف تشيلسي.

وأضافت الشبكة أن الدولي الغاني صاحب الـ(25 عامًا)، انضم لصفوف نيوكسل يوناتيد بعقد نهائي مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني، لمدة 4 مواسم.

شاهد أيضا

وكان كريستيان أتسو، أُعير من تشيلسي لصفوف نيوكاسل في أغسطس 2016 لمدة موسم، شارك خلالها في 35 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 1.711 دقيقة، في جميع المسابقات سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد توج بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بفوزه (3-0) على بارنسلي لينهي الموسم متفوقًا على برايتون آند هوف ألبيون، قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام