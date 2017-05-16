نجم «البلاك ستارز» ينضم إلى نيوكاسل

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضم الدولي الغاني كريستيان أتسو، نهائيًا من صفوف تشيلسي.

وأضافت الشبكة أن الدولي الغاني صاحب الـ(25 عامًا)، انضم لصفوف نيوكسل يوناتيد بعقد نهائي مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني، لمدة 4 مواسم.

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وكان كريستيان أتسو، أُعير من تشيلسي لصفوف نيوكاسل في أغسطس 2016 لمدة موسم، شارك خلالها في 35 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 1.711 دقيقة، في جميع المسابقات سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد توج بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بفوزه (3-0) على بارنسلي لينهي الموسم متفوقًا على برايتون آند هوف ألبيون، قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج).