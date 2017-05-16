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بونوتشي يطالب لاعبي اليوفنتوس بالاستفاقة من أجل الثلاثية

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بونوتشي يطالب لاعبي اليوفنتوس بالاستفاقة من أجل الثلاثية بونوتشي يطالب لاعبي اليوفنتوس بالاستفاقة من أجل الثلاثية

التحرير

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طالب المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لاعبي يوفينتوس، إعادة اكتشاف قوتهم من جديد من أجل التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإيطالي - كأس إيطاليا - دوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخ النادي حسبما نقلت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت».

وتعادل يوفنتوس في الديربي مع تورينو بنتيجة (1-1) يوم 6 مايو الماضي، قبل أن يتعثر في الجولة الماضية بالخسارة من روما بنتيجة (3-1) ليتأجل تتويج الفريق بلقب الكالتشيو لآخر جولتين، حيث ستكون الفرصة سانحة في الجولة المقبلة أمام كروتوني المهدد بالهبوط يوم الأحد المقبل، ولكن سيواجه اليوفي غدًا لاتسيو في نهائي الكأس أولا وذلك قبل ختام الموسم بمواجهة ريال مدريد يوم 3 يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا «بكارديف».

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وأوضح بونوتشي، أن لاعبي اليوفي يمتلكون خبرة كبيرة ويدركون جيدًا كيفية استعادة أفضل المستويات في هذا التوقيت الحاسم، مطالبا الجميع بضرورة العمل لقوة لبدء حصاد الموسم الشاق بدءا من مباراة لاتسيو غدًا في نهائي الكأس.

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التحرير

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