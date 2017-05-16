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في موسمه.. طريقة عمل ماسك الخوخ للعناية بالبشرة

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في موسمه.. طريقة عمل ماسك الخوخ للعناية بالبشرة في موسمه.. طريقة عمل ماسك الخوخ للعناية بالبشرة

مصراوي Masrawy

طريقة عمل ماسك الخوخ للعناية بالبشرة

كتب - هشام عواض:

لفاكهة الخوخ فوائد كثيرة منها الصحية وأيضا الجمالية، فبإمكان الخوخ أن يكون وسيلة للعناية بالبشرة.

وهذا يرجع لاحتواء الخوخ على الأحماض، وغني بمادة "النكتارين" التي تساعد في تقشير البشرة وتخلص من الجلد الميت وتجديدها وينعم البشرة الجافة ويوحد لون البشرة.
ويوجد ماسك يمكنك إعداد في المنزل، سيساعد في إكساب بشرتك الحيوية وينعم البشرة الجافة ويوحد لونها، خلال أسبوع، بحسب ما ذكره موقع قناة "MBC".

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الشوفان
- زيت اللوز المُر أو الأفضل لوز مدقوق
- عسل حر
- خوخة مطحونة جيدًا

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات وتضعيها على الوجه والعنق واتركيها حتى تجف جيدًا، ثم حاولي إزالة الماسك بطريقه التقشير.
وعقب ذلك دلكي بطريقة دائرية بدون الضغط على البشرة، وبعدها اشطفي جيدًا بالماء الدافئ.
كرري الطريقة هذه يوميًا لمدة أسبوع وستحظين بالنتيجة المتوقعة.

 

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