«بدون طبيب».. 10 طرق لتحديد نوع الجنين

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"ولد أم بنت؟"، سؤال دائمًا ما تواجهه المرأة الحامل من معظم المحيطين بها، ونظرًا لأن الأطباء لا يستطيعون تحديد نوع الجنين بدقة إلا بعد 20 أسبوعًا من الحمل، فالمرأة لا تستطيع في الغالب الإجابة عن هذا السؤال رغم فضولها لمعرفة نوع الجنين قبل أى شخص آخر.

وقدّم موقع "لولوت" الأمريكى مجموعة من الطرق التي تستطيع المرأة بفضلها معرفة نوع الجنين قبل زيارة الطبيب، ومن بينها:

1- الطعام

معظم السيدات تعانين أثناء فترة الحمل من زيادة الشهية بسبب عدم التوازن الهرموني، ونهم المرأة الحامل نحو طعام معين قد يحدد نوع الطفل، فالرغبة في تناول الأطعمة المالحة يعني أنها ستلد "صبيًّا"، في حين أن الرغبة في تناول السكريات يدل على أن الجنين "فتاة" في الغالب.

2- القيء والغثيان

بعض النساء أكدن أنهن لا تعانين من الغثيان أو القيء أو التعب الصباحي في فترة الحمل إذا كان الجنين "صبيًّا"، في حين أن الحمل فى "فتاة" يصاحبه اضطراب في المعدة وقيء وغثيان.

3- ارتفاع البطن

إذا كانت البطن منتفخ من ناحية الأسفل فهذا يدل على أن الجنين صبي، أما إذا كان انتفاخ البطن أعلى فهذا يعني أن "فتاة" في الطريق.

4- تقويم الميلاد الصيني

كان تقويم الميلاد الصيني يستخدم قبل 700 عام لتحديد نوع الصبي، ومازال هذا التقويم مستخدمًا في منطقة الشرق للتنبؤ بنوع الطفل دون مساعدة الطبيب، حيث يحدد شهر الحمل وتاريخ ميلاد الطفل نوعه، حتى إن بعض السيدات يحاولن الحمل في تاريخ معين لتلد فتاة أو صبيًّا حسب رغبتها.

5- معدل ضربات القلب

يقوم طبيب النساء بإجراء اختبار للاستماع لنبض قلب الطفل، فإذا كانت ضربات القلب 140 نبضة في الدقيقة فيما فوق فهذا يشير إلى أن نوع الجنين طفلة، في حين أن معدل ضربات القلب الأقل من 140 نبضة في الدقيقة يشير إلى العكس.

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6- البشرة

يقال إن الطفلة تسرق من جمال أمها، ولذلك إذا كنت تعانين خلال فترة الحمل من بثور أو بشرة غير نضرة أو النمش فهذا يعني أنك حامل بفتاة.

7- اختبار درانو

يستخدم سائل التنظيف "درانو" في التنبؤ بنوع الطفل، حيث تقوم المرأة الحامل بالتبول في كوب ثم إضافة ملعقة كبيرة من سائل التنظيف، فإذا تغير لون البول إلى الأخضر فهذا يعنى أنها ستلد فتاة، أما تغير اللون إلى الأزرق فيشير إلى ولادة "صبي".

8- اختبار الخاتم

يعتقد البعض أن خاتم الزفاف يساعد فى التنبؤ بنوع الجنين، حيث تقوم المرأة بربط خاتم الزفاف بشريط ثم وضعه أعلى انتفاخ البطن مباشرة؛ فإذا تحرك الخاتم ذهابًا وإيابًا يعنى ذلك أن الجنين صبى، أما إذا تحرك الخاتم في شكل دوائر فهذا يعني الحمل في "صبى".

9- التوازن

المرأة كثيرة التعثر والسقوط أثناء الحمل يعنى أن الجنين الذى ستلده سيكون صبيًّا، أما ثبات الخطوات والاتزان والرشاقة فتعني أنها حامل بفتاة.

10- حجم الثدى

إذا كان الثدى الأيسر أكبر من الأيمن، فهذا يعني أن الجنين صبى، أما إذا كان الثدي الأيمن أكبر من الأيسر فهذا يعني أن المولود فتاة.