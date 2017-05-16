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سفير أوغندا بالقاهرة: سنبني سدين جديدين على النيل خلال الـ3 سنوات القادمة

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سفير أوغندا بالقاهرة: سنبني سدين جديدين على النيل خلال الـ3 سنوات القادمة سفير أوغندا بالقاهرة: سنبني سدين جديدين على النيل خلال الـ3 سنوات القادمة

مصراوي Masrawy

السفير الأوغندي أرثر كاتسيجازي

كتب- أحمد مسعد:

قال السفير الأوغندي بالقاهرة أرثر كاتسيجازي، إن أوغندا تنوي بناء سدين جديدين على ضفاف نهر النيل خلال الثلاث سنوات القادمة، عبر بعض القروض والمنح التي تحصل عليها من دول كُبرى على رأسها الصين.

وأكد كاتسيجازي، في حوار أجره "مصراوي" يُنشر في وقت لاحق، أن السدين الجديدين لن يصلان لضخامة سد النهضة، من حيث كمية حجمها أو قدرتها على تخزين المياه، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من بناء السدين دعم الزراعة وتوليد ميكنات الري في أوغندا.

وأوضح السفير الأوغندي، أن حكومة كمبالا تُقدر حقوق التاريخية في مياه نهر النيل، وأن العلاقات المصرية- الأوغنداية تأخذ منعطف مهم تجاه توحيد كافة الآراء.

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