اعتصام عمال مصانع توشيبا العربي بالمنوفية للمطالبة بزيادة رواتبهم

نظم العشرات من العاملين بمصنع توشيبا العربى بقويسنا، اليوم الأحد، بقطع الطريق أمام بوابات الشركة بالمنطقة الصناعيه الثانية، للمطالبة بزيادة المرتبات، وزيادة الأرباح السنوية وصرف نسبه ١٠٪ من الأرباح، وصرف بدل طبيعة عمل إلى كل الأقسام الخطيرة الموجودة بالمصنع.

حيث تجمهروا أمام البوابات الرئيسة للشركة ، وإيقاف العمل بالمصنع ، حاملين لافتات مطالبة برفع المرتبات الخاصة بهم أسوة بباقى المصانع الاخرى ، رافضين لأى محاولة لإقناعهم بفتح الطريق سواء من رجال الأمن أو من مجلس الادارة ، وجارى التفاوض مع العمال.