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بالصور.. قبل رحلة عائلة رونالدو.. مشاهير زاروا الأهرامات

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مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

 

من المتوقع اليوم أن تزور عائلة أفضل لاعب في العالم "كريستيانو رونالدو" ، خاصًة منطقة الأهرامات، لحضور افتتاح فندق "الباتروس أكوا بارك"، 

كنوع من الترويج للسياحة الخارجية، فضلًا عن استمتاع المشاهير بزيارة الأماكن الحضارية والتاريخية في مصر.

 

وتعتبر تلك الزيارة ليست الأولى من نوعها فهناك الكثير من المشاهير الذين قاموا بزيارة مصر، نستعرضهم كالتالي:

- نجم بوليوود "أميتاب باتشان"

أميتاب باتشان

كانت أول زيارة له عام 1975، ليعود لزيارتها بعد 24 عامًا السنة الماضية، حيث ذكر أنه مليئ بالحب والشوق والمودة لمصر، خاصًة منطقة الأهرامات، وفقًا لما ذكره موقع indianexpress.

- دوقة بريطانيا الراحلة الأميرة ديانا

دوقة بريطانيا الراحلة الأميرة ديانا

عام 1992 حرصت الأميرة ديانا على زيارة منطقة الاهرامات، بالإضافة إلى زيارة إحدى المدارس التعليمية.

- مغنية الروك "شاكيرا"

مغنية الروك

في عام 2007 زارت شاكيرا مصر، وقامت بعمل حفل ضخم بأهرامات الجيزة.

- المغنية والممثلة "بيونسيه"

المغنية والممثلة

في عام 2009 زارت بيونسيه القاهرة والأهرامات.

- المطربة "ماريا كيري"

المطربة

في عام 2010 حرصت المطربة العالمية ماريا كيري على زيارة القاهرة والمرور بأهرامات الجيزة، وذكرت أنها مولعة بالبلد، بحسب ما ذكره موقع rap-up.

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مصراوي Masrawy

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