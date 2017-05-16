محافظ البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى الشلاتين المركزي

البحرالأحمر- أحمد عوض:

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، مستشفى شلاتين المركزي جنوب البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي به، ومدى توافر الجهزة الطبية المطلوبة، ومعرفة مدى جاهزيته لاستقبال المرضى.

وأكد عبد الله خلال الجولة، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بمجال الصحة في الجنوب، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لأهالي الشلاتين، مشيراً إلى أن مستشفى الشلاتين يضم 40 سريراً لمحتلف الأقسام والتخصصات، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، كما يتوفر به كل التخصصات الطبية وكل العيادات المطلوبة.

كما زودت المحافظة، المستشفى، بمولد كهرباء بقدرة 2 ميجاوات لضمان استمرار التيار الكهربائي بالمستشفى طوال اليوم.