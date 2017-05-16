الرقابة الإدارية تضبط 120 كيلو بلح منتهي الصلاحية في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الرقابة الإدارية فرع محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية برئاسة المقدم محمد الجهينى، واشراف العقيد أحمد رمضان، رئيس الفرع، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الأساسية اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتفقد المشاركون بالحملة عدد من المطاعم، ومحال البقالة، والجمعيات الاستهلاكية، بالإضافة إلي شونة للقمح، وذلك للاطمئنان على انتظام عملية توريد القمح وللتأكد من عدم وجود ازدحام وانتظام اللجنة المنوط بها استلام الأقماح بالمحافظة، كما تأكدت الحملة من وصول كافة المقررات التموينية إلي جمعيات وبدالين التموين.

من جانبه، قال المقدم محمد الجهينى، الضابط بالرقابة الإدارية، إنه تم تحرير عدة محاضر ضد مطاعم لا يحمل عدد من العاملين بها شهادات صحية، كما تم ضبط 30 كيلو من اللحوم المصنعة "بورجر، سجق، كفتة"، داخل أحد محال بيع الفول والطعمية نطاق حى الضواحى، وتم تحرير محضر تموينى وتحريز المضبوطات استعداداً لاعدامها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى.

وأشار الضابط بالرقابة الإدارية إلي أنه تم ضبط 120 كيلو بلح منتهى الصلاحية وفاسد داخل محل للعطارة بحى الزهور، وتم تحرير المحاضر التموينية اللازمة للمخالفين وجارى العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.