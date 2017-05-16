برلماني يدعو لتركيب "كاميرا على كل باب" لمراقبة شوارع الإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن البرلماني حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة غربي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء بدء تفعيل مبادرة "كاميرا على كل باب" لنشر كاميرات مراقبة بشوارع المحافظة، و التي كان دعا إليها مطلع العام الجاري بهدف تعزيز الوضع الأمني والحد من الجرائم.

وقال خير الله في تصريح لـ"مصراوي"، إن الفكرة ارتكزت على نشر عدد كبير من كاميرات المراقبة بمساعدة المواطنين خاصة أصحاب المحال التجارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة، بالإضافة إلى مداخل العقارات التي يقدر قاطنيها على شراء كاميرا، قائلا "الدعوة وجهت للقادرين على ذلك والذين أصبحوا في حاجة لدعم مبانيهم في ظل انتشار الجريمة حتى تعم الفائدة على الجميع."

وأضاف خير الله أن المبادرة لاقت استحسان من المواطنين والقيادات التنفيذية بعد عرضها على الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية،وعدد من النواب والمتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن نشر كاميرات مراقبة بنطاق واسع في شوارع المحافظة سيساهم في استقرار الحالة الأمنية، لاسيما وأن كل من سيفكر في ارتكاب جريمة سيعيد تفكيره أكثر من مرة خوفا من افتضاح أمره وتسجيل جريمته، مشيرا إلى ظهور عدد من جرائم السرقة التي لم يكن سيتم اكتشافها إلا بوجود الكاميرات.

وأوضح أن المبادرة تسعى للحد من الجرائم بشكل تدريجي ، مبينا أن الكاميرات ستكون متوفرة بكل محل ومبنى خاص وحيوي مثل شركات الغاز والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها.