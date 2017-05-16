إزالة اعتداءات على 340 فدان أملاك دولة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب أحمد دسوقي، رئيس مدينة بني سويف، الثلاثاء، بالتعاون مع قوات الشرطة والقوات المسلحة، اعتداءات على 340 فدانا بشرق النيل.

شملت الإزالات مباني على 40 فدانا بناحية بياض العرب، وشبكات ري متهالكة وزراعات متناثرة غير جادة على 200 فدان ببياض العرب، واعتداءات على 100 فدان بناحية قريتي سنور وبني سليمان.

ووجه المهندس شريف حبيب محافظ بني، سويف خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بمجالس التنفيذية، بإعداد تقرير عاجل يتضمن كافة المعلومات الخاصة بكل صور وأشكال الاعتداءات على أراض الدولة، تشمل بيانات دقيقة عن هذه المساحات من حيث مكان الاعتداء وملكيتها، على أن يحتوي التقرير على صور فوتوغرافية توضح الوضع القائم بهذه الأراضي.