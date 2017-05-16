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أسرة متهمة بقتل "ابنها".. ووالد الطفل يعترف أمام النيابة: "سرقني فعلقته على الباب"

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أسرة متهمة بقتل "ابنها".. ووالد الطفل يعترف أمام النيابة: "سرقني فعلقته على الباب" أسرة متهمة بقتل "ابنها".. ووالد الطفل يعترف أمام النيابة: "سرقني فعلقته على الباب"

مصراوي Masrawy

الاسرة المتهمة

كتب – محمود السعيد:

أدلى العامل المتهم بتعذيب نجله حتى الموت، بالاشتراك مع زوجته وآخرين، باعترافات تفصيلية أمام النيابة حول كيفية ارتكاب الواقعة وملابساتها.

وقال المتهم "محمد.ي"، فكهاني، في تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل نيابة شرق القاهرة، إنه يوم الحادث أخبرته زوجته "ياسمين" بأن ابنه بلال، طالب بالصف السادس الابتدائي، سرق من غرفة نومها مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، فاستشاط غضبًا.

واعترف المتهم بأنه انهال على ابنه بالضرب ليقر بمكان المبلغ، لكنه لم يتحدث، واتفق مع زوجته على اصطحاب الطفل إلى منزل جدته لأبيه، وتعذيبه حتى يعترف بمكان الأموال المسروق.

وأضاف المتهم أنه علَّق "بلال" على باب غرفة النوم وضربه بالحزام حتى فقد الوعي، وأسرعوا به لمستشفى السلام لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس الأب "محمد.ي"، وزوجته وجدة الطفل وشقيق المتهمة الثانية، 4 أيام بعد أن أسندت إليهم تهمة القتل العمد.

وقررت النيابة تجديد حبس المتهم وزوجته، وشقيقها ووالدتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل الطفل.

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مصراوي Masrawy

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