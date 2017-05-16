ترامب: "من حقي أن أشارك بعض الحقائق مع روسيا"

كتبت- رنا أسامة:

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه "حقًا مطلقًا" في مشاركة بعض الحقائق مع روسيا.

وكتب على حسابه تغريدة على موقع تويتر، جاء فيها: "بصفتي رئيسًا، رغبت في مشاركة روسيا (في اجتماع مفتوح ومُجدول في البيت الأبيض)، وهو حق مُطلق لي، حقائق تتعلّق بالإرهاب وسلامة الطيران والأوضاع الإنسانية."

وأضاف: "أريد من روسيا أن تُكثّف بصورة كبيرة حربها ضد تنظيم داعش والإرهاب."

ويأتي هذا ردًا على مزاعم حول اتهامه بتسريب "معلومات سرية" لمسؤولين روس كبار، أثارت غضبًا في الأوساط الرسمية والشعبية الأمريكية.

وكان ترامب شارك تفاصيل حول "تهديد إرهابي تابع لداعش يتعلّق باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات"، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرجى كيسلياك، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.