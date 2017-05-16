فيديو| التعليم: تطبيق شرط الامتحان بالإنجليزية على الثانوية الجدد

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قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت في بداية التيرم الأول للعام القادم، السماح لطلاب التعليم الثانوي بأداء امتحانات العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبون بها، وليس اللغة الإنجليزية فقط.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء،: «كان هيتم تطبيق القرار في نصف العام، وبعد احتجاج الطلاب تأجل للعام القادم، لكن أهالي وطلاب الصف الثاني الثانوي اعترضوا على هذا القرار، لأنهم درسوا بالعربي وازاي يدرسوا في الصف الثالث الثانوي باللغة الإنجليزية، وبعد عرض مذكرة على مجلس الوزراء حصلنا على الموافقة بامتحان طلاب الصف الأول الثانوي والثاني باللغة التي يرغبون بها".

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وتابع: "الطلاب اللي لسه هيدخلوا أولى ثانوي العام القادم، فيه إقرار بيقول انت هتمتحن باللغة اللي بتدرس بيها، ولك الخيار يا إما تكمل أو تروح تعليم عام"، مؤكدًا أن هذا التأجيل يسمح للوزارة بتدريب المعلمين على هذا النظام الجديد.