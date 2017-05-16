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وزير الأوقاف: التعامل بحزم مع الخارجين عن الصف الوطني

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وزير الأوقاف: التعامل بحزم مع الخارجين عن الصف الوطني وزير الأوقاف: التعامل بحزم مع الخارجين عن الصف الوطني

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حماية الوطن ورعايته نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، تسعى الجماعات الإرهابية إلى هدمه.

وأكد "جمعة، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، أنه من يخرج عن الصف الوطني، ويعمل على شقه سيتم التعامل معه بكل حزم.

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وتابع "لا يمكن أن يتحقق الأمن للوطن إلا بجهد جميع أبناءه، والإسلام والمسيحية وكل الأديان السماوية ترفض الكذب والغدر وقتل النفس، وتؤكد على السلام".

وأوضح "عقيدة الإنسان بينه وربه، ولا يمكن لأي ديانة أن تجبر الفرد على تبني شئ، فالقرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولي دين".

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التحرير

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