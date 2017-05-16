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برلمانية تطالب بزيادة مخصصات ذوي الإعاقة في الموازنة العامة

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برلمانية تطالب بزيادة مخصصات ذوي الإعاقة في الموازنة العامة برلمانية تطالب بزيادة مخصصات ذوي الإعاقة في الموازنة العامة

التحرير

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طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بزيادة مخصصات الإعاقة في موازنة العام المالي 2017 -2018 لسد الاحتياج الشديد لمزيد من الخدمات لأبناء هذه الشريحة، ومواكبة التوجه العام بإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في كلمة النائبة في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي التي ناقشت فيها اللجنة موزانة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام 2017 -2018.

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وأوضحت "هجرس"، أنه في الوقت الذى نتطلع فيه لمضاعفة موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة المعروضة على اللجنة، نجد أن الموازنة تقلصت بشكل كبير.

وطالبت النائبة كافة الهيئات والوزرات والجهات المختلفة بزيادة مخصصات بنود الإعاقة داخل موازناتها للعام المالي الجديد، وترجمتها إلى خطط واضحة.

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التحرير

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