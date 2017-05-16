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«إسكان البرلمان»: السيسي يحارب الفساد بمفرده.. والحكومة «نايمة»

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«إسكان البرلمان»: السيسي يحارب الفساد بمفرده.. والحكومة «نايمة» «إسكان البرلمان»: السيسي يحارب الفساد بمفرده.. والحكومة «نايمة»

التحرير

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قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحارب الفساد بكل قوة "بمفرده"، ويحمل على عاتقه هموم المواطن المصري، ويسعى لتحسين أوضاعه المعيشية، إلى جانب معالجته للآثار السلبية التي تراكمت منذ سنوات سابقة.

واتهم "والي" بالإهمال قائلا "الحكومة ودن من طين وودن من عجين أمام واضعي اليد على أراضي وأملاك الدولة"، مضيفا "لولا أن كشر الرئيس، لظل الفساد يترعرع بيننا"، بحسب قوله.

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وأوضح النائب البلماني، أن تكليفات الرئيس المشددة للحكومة والأجهزة المعنية بسرعة تقنين أوضاع من استغلوا أراضي الدولة، ووضعوا أيديهم عليها دون وجه حق، ستعيد للدولة هيبتها، وتثبت أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وتساهم في ضخ مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن اللجنة سوف تؤجل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء لدور الانعقاد القادم؛ انتظارا لنتائج تكليفات الرئيس بشأن توفيق أوضاع من وضعوا أيديهم على أراضي، خاصة أن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء.

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التحرير

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