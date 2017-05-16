مصر تطالب بريطانيا وهولندا بمراعاة قوانين حقوق الإنسان

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أوصى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة، في جنيف، اليوم الثلاثاء، بريطانيا وهولندا بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية والأفعال العنصرية العدوانية، التي تزداد انتشارا فى المجتمع والالتزام بمعالجة آثارها على المدى البعيد.

جاء ذلك في بيان الوفد المصري، أمام جلستي نظر تقريري بريطانيا وهولندا أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والذي يتوافق مع سياسة مصر الخارجية الداعمة للحوار والرافضة للانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان.

وفي الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير بريطانيا، أعرب الوفد المصري عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت الدولة ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة ومنتهكي الحقوق والحريات وبيئة خصبة لنمو التطرف والعنصرية والتعصب وجرائم الكراهية والتمييز وهو ما انعكس على الزيادة الملموسة في جرائم الكراهية التي تشهدها والمدفوعة معظمها بأسباب عنصرية.

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ودعا الحكومة البريطانية إلى الأخذ بعين الاعتبار آراء المجتمع المدني ودوره في المساندة في عملية اتخاذ القرار خاصة في ضوء اهتمام الحكومة البريطانية بأوضاع المنظمات غير الحكومية في دول أخرى، مطالبا الحكومة البريطانية بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين وأوضاع الاحتجاز على خلفية استفحال ظاهرة الانتحار وموت المعتقلين في السجون البريطانية والتي تشهد أيضا معدلات عنف غير مبررة.

وفي الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير هولندا، طالب الوفد المصري الحكومة الهولندية بإقرار سياسات مناسبة لضمان بسط الحماية لكافة الأقليات بمختلف خلفياتها العرقية والدينية وضمان تمتعها بالحماية القانونية اللازمة لمواجهة عمليات التمييز الواسعة التي يتعرضون لها واعتماد إجراءات أكثر حزما لإدانة جميع مظاهر التعصب بما في ذلك الخطاب السياسي وعلى شبكة الإنترنت ومعاقبة المتورطين فيها مع التوصية بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات الهولندية عند ممارسة أعمالها في الدول الأخرى.