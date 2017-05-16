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رئيس الجامعة البحرية الدولية: قناة السويس الأفضل عالميا

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رئيس الجامعة البحرية الدولية: قناة السويس الأفضل عالميا رئيس الجامعة البحرية الدولية: قناة السويس الأفضل عالميا

التحرير

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قالت الدكتورة كليوباترا دومبيا، رئيس الجامعة البحرية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قناة السويس الجديدة، موفق للغاية، وجاء في توقيت رائع، خاصة مع تطوير قناة بنما الجديدة، مؤكدة "كان لازم تعمل المشروع دا في التوقيت الحالي". 

وأضافت "دومبيا"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المجرى الملاحي لقناة السويس طريق محوري يتمتع بأهمية عالمية في ربط التجارة.

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وعن المنافسة القائمة بين قناتي السويس وبنما، أشارت رئيس الجامعة البحرية الدولية، إلى أن التكلفة هي الفيصل؛ لأن التجارة العالمية قائمه على نقل البضائع، لافتة بأن الخطوط الملاحية تتجه للقناة التي توفر وتنقل بضائعها في أقصر وقت وأقل تكلفة، وهذا ما يجعل لقناة السويس ميزة تنافسية حقيقية.

وأكدت "دومبيا"، أن قناة السويس أقصر الطرق؛ لأنها تواكب متطلبات التجارة العالمية، مشددة على أن ذلك سوف يظهر بعد الانتهاء من مشروع تطوير محور القناة، مما يجعل الأفضل عالميا.

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التحرير

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