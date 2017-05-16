أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الإسكان» تسلم أهالي ماسبيرو كشف المنتقلين لحي الأسمرات

Google+ Print
«الإسكان» تسلم أهالي ماسبيرو كشف المنتقلين لحي الأسمرات «الإسكان» تسلم أهالي ماسبيرو كشف المنتقلين لحي الأسمرات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسلم أهالي مثلث ماسبيرو، أول كشف بأسماء الراغبين في الانتقال إلى حي الأسمرات، والحصول على وحدة سكنية بديلة، وضم الكشف 144 اسم ممن تقدموا برغباتهم مبكرا.

مصباح حسن رئيس رابطة أهالي ماسبيرو، قال لـ"التحرير": إنهم تسلموا الكشف من الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان، وضم الدفعة الأولى التي سيتم نقلها نهاية الأسبوع الجاري، غير أن نحو نصف الأسماء ترفض الانتقال من مثلث ماسبيرو الآن، مطالبين بالسماح لهم بقضاء شهر رمضان في منازلهم قبل توديعها.

شاهد أيضا

وأضاف مصباح، أنه لم ينتقل أحد من مثلث ماسبيرو حتى الآن، في انتظار إشارة البدء من جانب المسئولين بمحافظة القاهرة ووزارة الإسكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي

البدري يفكر في صالح جمعة «أساسيا» أمام الشرقية

البدري يفكر في صالح جمعة «أساسيا» أمام الشرقية

مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش بثلاثية

مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش بثلاثية