«الإسكان» تسلم أهالي ماسبيرو كشف المنتقلين لحي الأسمرات

التحرير

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تسلم أهالي مثلث ماسبيرو، أول كشف بأسماء الراغبين في الانتقال إلى حي الأسمرات، والحصول على وحدة سكنية بديلة، وضم الكشف 144 اسم ممن تقدموا برغباتهم مبكرا.

مصباح حسن رئيس رابطة أهالي ماسبيرو، قال لـ"التحرير": إنهم تسلموا الكشف من الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان، وضم الدفعة الأولى التي سيتم نقلها نهاية الأسبوع الجاري، غير أن نحو نصف الأسماء ترفض الانتقال من مثلث ماسبيرو الآن، مطالبين بالسماح لهم بقضاء شهر رمضان في منازلهم قبل توديعها.

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وأضاف مصباح، أنه لم ينتقل أحد من مثلث ماسبيرو حتى الآن، في انتظار إشارة البدء من جانب المسئولين بمحافظة القاهرة ووزارة الإسكان.