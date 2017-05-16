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مميش: غياب «القيمة المضافة» حرم مصر من الاستفادة بسفن محملة بمليار طن بضائع

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مميش: غياب «القيمة المضافة» حرم مصر من الاستفادة بسفن محملة بمليار طن بضائع مميش: غياب «القيمة المضافة» حرم مصر من الاستفادة بسفن محملة بمليار طن بضائع

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن العام الماضى شهد عبور مجموعة سفن تجارية للمجرى الملاحى للقناة، محملة بمليار طن من البضائع، ولكن نظرا لغياب خدمات "القيمة المضافة" لم نستفد من هذه البضاعة.

وأضاف مميش، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة لهيئة قناة السويس، أن عبور هذه الكمية الضخمة من البضائع كان يجب الاستفادة منه، من خلال تعظيم خدمات القيمة المضافة.

وأكد أن الدولة تأخرت كثيرا فى تنمية المواني المصرية الستة، بينما يقوم تقدم عديد من الدول على تطوير موانيها والاهتمام بها، والهيئة من جانبها انتهت من خطة التنمية والتطوير.

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وقال مميش عن قانون الاستثمار الذي تم إقراره مؤخرا: "كنا منتظرينه بفارغ الصبر"، مؤكدا أن القانون الجديد من أهم عوامل الجذب، ويؤدى لنجاح المستثمر والدولة والمواطن فى وقت واحد، لما يحمله من عوامل تشجيع ستنعكس على أرض الواقع قريبا.

وأكد مميش الذي تم تعيينه منذ بضعة أسابيع رئيسا للهيئة الاقتصادية للقناة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا فى نظام اختيار العمالة، من خلال اختيار كوادر مؤهلة ولديها خبرة، وللوصول إلى ذلك تم عمل مراكز تدريب فى المنطقة، والاستعانة بشركة أجنبية متخصصة فى المجال.

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