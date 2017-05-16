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مسئول روسي: تسليم مصر مروحيات «كا-52» في موعدها

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مسئول روسي: تسليم مصر مروحيات «كا-52» في موعدها مسئول روسي: تسليم مصر مروحيات «كا-52» في موعدها

التحرير

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قال مدير قسم صناعة الطيران بوزارة التجارة والصناعة الروسية، سيرجي ييميليانوف، إن بلاده تمضي قدما في تسليم مروحيات " كا - 52" وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في الصفقة المبرمة بين الجانبين.

ورفض ييميليانوف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، الإدلاء بموعد محدد لتسليم مصر المروحيات الروسية من طراز "كا - 52 التمساح"، مكتفيًا بالتأكيد أن: "هذا يأتي في إطار التعاون العسكري التقني، ويتم وفقا لجدول زمني مذكور في الصفقات الموقعة".

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تعتزم روسيا تسليم مصر 46 مروحية من طراز "كا - 52، التمساح" التي تعتبر من المروحيات القتالية الأكثر تطورا في فئتها، وهي مصممة لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة والأهداف الحية، في جميع الظروف الجوية وفي أي وقت.

وأعلن رئيس الشركة القابضة "مروحيات روسيا"، أندريه بوجينسكي، في 24 مارس الماضي، أنه سيتم توريد مروحيات "كا - 52" إلى مصر في النصف الثاني من عام 2017 الحالي.

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