«الأزهر» يحذر من استغلال اسمه في بيع استمارات وهمية للمواطنين

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أصدر المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه تابع ما تم تداوله من أخبار حول قيام أشخاص مجهولين ببيع استمارات وهمية باسم الأزهر الشريف - بدعوى صرف معاش شهري وكرتونة رمضان.

أضاف بيان مشيخة الأزهر، أنَّ هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالأزهر الشريف ولا ينتمون لأي من هيئاته أو مؤسساته، وأن هذه الاستمارات وهمية لا قيمة لها، محذرًا المواطنين من الانجرار وراء هذه الشائعات.

وقال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنَّ الإعانات والمعونات الشهرية يتم صرفها وفقًا لنظام محدد للأشخاص المستحقين، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتبعة في ذلك، والتي ليس من بينها هذه الاستمارات.

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أضاف النحاس: "بروتوكول التعاون بين بيت الزكاة والبريد المصري يقوم على إمكانية إرسال الحالات المحتاجة والإنسانية لبياناتها عبر البريد برسوم إرسال الخطابات البريدية العادية، على أن يتم فحص هذه الطلبات بشكل دوري للتأكد من استحقاق أصحاب هذه الحالات للإعانة الشهرية"، نافيًا أن تكون هناك استمارات تقدم في هذا الشأن.

وأهاب مركز الأزهر الإعلامي، بالمواطنين، عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مؤكدًا أنَّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقفون وراءها والمروجين لها.