أغضبت «الشريعي» واتُهمت بـ«السرقة والتطبيع».. 14 معلومة عن نانسي عجرم

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صوت هادئ ومميز من الصعب أن تخطئ فى معرفه صاحبته وما تتمتع به من ذكاء فنى ساعدها على التجديد والتنويع فى اختيار أغانيها مما ضمن لها التواجد والاستمرارية وحجز لها مكانًا مميزًا بين مطربى الصف الأول، بجانب خفة روحها وبساطتها التى جعلتها تتربع على عرش قلوب محبيها بالعالم والوطن العربى، هى الفنانة نانسى عجرم التى تتم اليوم عامها الأربع والثلاثين والتى نرصد لك أبرز المعلومات عنها فى السطور التالية..

1- ولدت نانسى فى 16 مايو 1983 بحي الأشرفية فى بيروت من أسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، وتبلغ من العمر 34 عامًا.

2- بدايتها الفنية كانت في عمر الحادية عشرة عندما شاركت في برنامج "نجوم المستقبل"، حيث نالت الميدالية الذهبية في فئة الطرب.

3- انطلقت لعالم الشهرة على يد مدير أعمالها الحالى جيجي لامارا الذى أنتج لها ألبوم "يا سلام" وحقق نجاحًا كبيرًا، وكانت أغانيه سببًا فى شهرتها وأبرزها "أخاصمك آة" الذى أحدث تصويره بطريقة الفيديو كليب وقتها ضجة كبيرة.

4 - تعرضت للكثير من الانتقادات وقتها بسبب جرأة كليباتها خاصة في كليب "أخاصمك آة" و "سحر عيونه" فاتهمت بإفساد الذوق العام وإثارة الغرائز والابتذال، وعلى إثر ذلك تعرضت لموقف محرج في إحدى حفلاتها عندما غادر الموسيقار الراحل عمار الشريعى حفلًا كانت تحييه لرفضه غناءها لأم كلثوم، ولكنه ندم على هذا التصرف بعدها بعامين بعد أن استمع لنانسي وهي تغنى فى حفلة أخرى وأعجب كثيرًا بخامة صوتها وأصبحا فيما بعد صديقين مقربين.

5- نالت نانسى عجرم حب الشعب المصرى ودخلت قلوبهم سريعًا خاصة وأن انطلاقتها وشهرتها كانت بمصر، وفي عام 2006 أطلقت أغنية منفردة تحمل عنوان "أنت مصرى" تزامنًا مع بطولة كأس الأمم الإفريقية والذى حقق لها أيضًا شهرة كبيرة.

6- ارتبطت بعلاقة عاطفية مع طبيب الأسنان فادى الهاشم، وكللت تلك العلاقة بالزواج وأنجبا ابنتيهما "ميلا" و"إيلا" بعدها بعامين.

7- اختارتها الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى، لتطل في برنامجها أوبرا وينفري شو عبر حلقة خاصة عن المشاهير الأكثر شهرة فى العالم.

8- نظرًا لاهتمامها بالأطفال وحرصها على تخصيص بعض أغنياتها لهم عُينت فى 2009 سفيرة للنوايا الحسنة فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التى تضم 22 بلدًا من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، هذا بالإضافة إلى لدعمها للقضايا التى تهتم بها اليونيسف في المنطقة.

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9- حصلت على جوائز بلاتينية متعددة وفازت بثلاث جوائز موسيقى عالمية، ونجحت في بيع أكثر من مليوني تسجيل لها في العالم العربي، مما جعلها تحتل المركز الثالث لأفضل مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية عن ألبوماتها "ياسلام" في عام 2003 و"آه ونص" في عام 2004.

10- استثمارًا لنجاحها أصبحت الوجه الإعلامى للعديد من الشركات الكبرى، ومن أبرزها شركة المشروبات الغازية "كوكاكولا" و"داماس" للمجوهرات وشركة هواوى للهواتف المحمولة.

11- انضمت فى بداية عام 2012 للجنة تحكيم برامج المسابقات، أبرزها لجنة تحكيم أراب آيدول بالموسم الثانى والثالث، ولجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" فى عام 2016.

12- لم يكن طريق نانسى خاليًا من الأزمات ولكنها واجهت أزمة كبيرة بعد تداول صورة لها مع رجل أعمال إسرائيلى أثناء تواجدها فى قبرص، حيث انهالت عليها التعليقات باتهامها بالتطبيع مع العدو الصهيونى، وهو الأمر الذي دفعها للرد عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر" فقالت: "وطنيتى وهويتى اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار، ولا أسمح مطلقًا لأى إنسان حتى بمحاولة الاقتراب منها".

وتابعت: "نتواجد فى مطارات العالم يوميًّا ويقترب منا معجبون لالتقاط صور معنا، دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم".

13- أزمة أخرى تعرضت لها بعد طرحها فيديو كليب "حاسة بيك" وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد، حيث اتهمها البعض فيه بمحاولة تقليد الفنانة أنغاموأن فكرة الكليب مستنسخة نت فيديو كليبها الأخير والذى يحمل اسم "أهى جت".

14- أزمة أخرى واجهتها أيضًا بعدما قرر الفنان فهد الكبيسى اتخاذ إجراء قانونى ضدها، بعدما تبين أن مطلع أغنيتها الجديدة "خراب بيوت" هو نفس مطلع أغنيته "بعيد الشر" التى قدمها عام 2012، حيث نشر "الكبيسى" تغريدة له على "تويتر" يعلن فيها عن نيته مقاضاة من سرق أغنيته وأنه لن يتنازل عن حقه الأدبى.