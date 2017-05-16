«أنا بلطجي» و«رفضت دور السقا».. أبرز تصريحات هشام عباس لـ«تع اشرب شاى»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

المطرب هشام عباس بالرغم من اختفائه عن الساحة الغنائية مؤخرًا واتجاهه للعمل بمجال دراسته "الهندسة الميكانيكية" إلا أنه حرص على الظهور بين الحين والآخر ببعض البرامج واللقاءات التليفزيونية لإمتاع جمهوره، حل هشام ضيفًا على برنامج "تع اشرب شاى" الذى تقدمه الفنانة غادة عادل عبر فضائية "أون تى فى" وأدلى بعدة تصريحات نرصدها فيما يلى..

1- أول مدرسة دخلتها كانت داخل جامع

صرح هشام عباس بأنه كان مشاغبًا منذ صغره، وذات يوم طردته المعلمة خارج الفصل بسبب قطعه لأوتار الكمنجة، وأضاف: "أول مدرسة والدى أصر على إنى أدخلها كانت جوه جامع واسمها "حليمة" عشان أحفظ القرآن الكريم".

2- كليب "شوفي" اتصور بدون علمي

أكد أنه كان غير متواجد بمصر أثناء تصوير كليب "شوفى"، مشيرًا إلى أنه فوجئ بنزوله على شاشات التليفزيون بعد عودته من الخارج، لافتًا إلى أن المخرج طارق الكاشف جمّع مشاهد له من "كليبات" أخرى وقام بمونتاجها وتجميعها في الأغنية.

3- ممكن أبقى بلطجي

عبر هشام عباس عن ضيقه عندما يعتبر البعض أن طيبته وتعاونه مع الآخرين سذاجة منه، قائلًا: "فى جزء فى شخصيتى لسه الناس مشافتهوش أنا ممكن أبقى بلطجى".

4-عُرض عليّ دور السقا

أوضح عباس أنه عُرض عليه تجسيد الشخصية التي قام بها الفنان أحمد السقا بفيلم "صعيدي في الجماعة الأمريكية"، إلا أنه رفض بسبب تزامن ذلك مع وقت رجوعه من أداء فريضة الحج، خاصة أن الدور كان يحتوى على مشاهد أمام راقصة.

شاهد أيضا فيديو | هشام عباس يقلد مايكل جاكسون على الهواء «رفضت أبقى صبي فيفي عبده ومراتي طردتني».. 8 تصريحات جريئة لـ«هشام عباس» فيديو.. هشام عباس يكشف سر إعجابه بزوجته فيديو.. هشام عباس: قريبًا «دويتو» مع حميد الشاعري

5- سجلت أغانى فيلم "كابوريا"

أعرب هشام عن حبه وعشقه للموسيقى منذ طفولته، إلا أنه دخل كلية الهندسة اقتداء بوالده، وعندما تخرج منها قرر أن يعمل في مجال قريب من الفن، وعمل بالفعل مهندس صوت لفترة، مشيرًا إلى أنه من قام بتسجيل أغانى فيلم "كابوريا" للفنان أحمد زكى، واصفًا الأخير بأنه كان "مجنونًا" ولديه طاقة غريبة.

6- سر اختفائه بعد أغنية "الله يسلم حالك"

كشف هشام أنه بسبب نجاح الإعلان الخاص بأغنية "الله يسلم حالك" الذي ظهر به الفنان حميد الشاعري ونجله نديم وهو ما لم يكن يتوقعه، قرر الابتعاد عن الغناء فجأة ورجوعه إلى عمله بمجال دراسته "مهندس ميكانيكا".

7- غنيت "من بين عيون الناس" لزوجتى

حكى عباس عن طفولته وأنه كان هادئًا للغاية بينما يحمل بعض صفات الشقاوة والمشاغبة خاصة أنه كان الولد الوحيد بعائلة والدته، كما كشف بداية تعارفه بزوجته عن طريق دعوة إياها للاستوديو ومفاجأتها بأغنية من تأليف وتلحينه، وقام بغنائها أمامها كانت بعنوان "من بين عيون الناس".