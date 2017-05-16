طاهر: نعتزّ بالبدري.. ولا صحة لما تردد عن أي مطالب مالية

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

أكّد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اعتزاز النادي وتمسّكه بحسام البدري، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال «طاهر»، في تصريحات صحفية، إن البدري لم يفاتحه، مؤخرًا وفي أي وقت مضى، في أي أمور مالية على الإطلاق، ولم يطلب زيادة مرتبه.. وأن الأهلي لا يعرف مثل هذا السلوك، الذي لا يمكن أن يفكر فيه «البدري» كأحد أبناء الأهلي، ولا يمكن أن تقبله أي إدارة للقلعة الحمراء.

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وأشار «طاهر» إلى مساندة إدارة الأهلي وجماهيره لحسام البدري، ومعاونيه في الفريق الأول للنادي، ليواصلوا نجاحاتهم من أجل حسم بطولة الدوري العام واستعادة اللقب الإفريقي.. وأنه لا صحة مطلقًا لما أثير مؤخرًا بشأن توتر وخلافات بين إدارة النادي والمدير الفني.

وتابع: «ومن الطبيعي أن يتلقّى المدير الفني للأهلي طول الوقت عروضًا لتدريب الآخرين، بحكم منصبه في النادي الأكبر مصريًا وعربيًا وإفريقيًا.. لكن رفضها البدري، اعتزازًا بمكانه ومهمته في الأهلي، ومن أجل جماهير الأهلي، ورغبته في قيادة الفريق لمزيد من البطولات والانتصارات.