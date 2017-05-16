أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- في السعودية.. معلم لطلابه: لن يرسب أحداً بمناسبة عقد قراني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فصل دراسي بالسعوديةفصل دراسي بالسعودية

صورة الامتحانصورة الامتحان

صورة الامتحانصورة الامتحان

كتبت - هدير غيث

فاجأ معلم رياضيات بإحدى المدارس المتوسطة طلابه خلال أحد الاختبارات، حيث قرر نجاح جميع الطلاب بمناسبة عقد قرانه.

ونشر موقع "العربية.نت" صورة لورقة الامتحان، والتي كتب المعلم عبارة في آخرها، كشف فيها عن نجاح الدفعة بأكملها فى مادته حيث كتب "بمناسبة عقدر قرآنى لن يرسب أحد، جميع الطلاب ناجحين".

وتم نشر صورة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت الكثير من الردود، حيث اعتبرها البعض محاولة من المعلم لرسم البسمة ومشاركة الآخرين سعادته، وأبدى البعض الأخر استياءهم من تصرف هذا المعلم كون ذلك يوثر على أهداف العملية التعليمية.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- في السعودية.. معلم لطلابه: لن يرسب أحداً بمناسبة عقد قراني

بالصور- في السعودية.. معلم لطلابه: لن يرسب أحداً بمناسبة عقد قراني

الخارجية الإيرانية: ردنا على المشاكسات السعودية هو الدعوة للحوار

الخارجية الإيرانية: ردنا على المشاكسات السعودية هو الدعوة للحوار

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية في "مكافحة الإرهاب بكل صوره"

التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية في "مكافحة الإرهاب بكل صوره"