بالصور- في السعودية.. معلم لطلابه: لن يرسب أحداً بمناسبة عقد قراني

كتبت - هدير غيث

فاجأ معلم رياضيات بإحدى المدارس السعودية المتوسطة طلابه خلال أحد الاختبارات، حيث قرر نجاح جميع الطلاب بمناسبة عقد قرانه.

ونشر موقع "العربية.نت" صورة لورقة الامتحان، والتي كتب المعلم عبارة في آخرها، كشف فيها عن نجاح الدفعة بأكملها فى مادته حيث كتب "بمناسبة عقدر قرآنى لن يرسب أحد، جميع الطلاب ناجحين".

وتم نشر صورة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت الكثير من الردود، حيث اعتبرها البعض محاولة من المعلم لرسم البسمة ومشاركة الآخرين سعادته، وأبدى البعض الأخر استياءهم من تصرف هذا المعلم كون ذلك يوثر على أهداف العملية التعليمية.