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بالصور.. احتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوم.. والسبب

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مصراوي Masrawy

احتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوماحتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوم

احتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوماحتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوم

احتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوماحتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوم

احتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوماحتفظ بجثة زوجته 6 أيام في غرفة النوم

كتب - هشام عواض: 

فاجئ زوج بريطاني المشاهدين خلال استضافته في برنامج على قناة "I tv" البريطانية، بأنه قام بالاحتفاظ بجثة زوجته لمدة 6 أيام داخل غرفة النوم.

قرر راسل دافيسون، عدم دفن جثة زوجته التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان وكان يحبها للغاية، والاحتفاظ بالجثة 6 أيام، وفي النهاية قام بحرق الجثة بحسب التعاليم البوذية التي يتبعها، بحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

قال "دافيسون"، إنه كان يحب زوجته ويدني للغاية، وكانت تعاني من مرض سرطان الرحم منذ عام 2006، وكانت تتبع نظام غذائي صحي، إلا أن صحتها تدهورت خلال الشهر الماضي وكانت تريد أن تموت في المنزل".

وأراد الزوج بعد وفاة زوجته أن يعتني بنفسه بها في منزلهما، وأن تبقى في غرفة نومها حتى يتمكن من البقاء إلى جانبها.

وأضاف "دافيسون"، أنه بعدما توفيت ويندي قررت الاحتفاظ بجثتها، وقام بنقل جثة زوجته بعد 6 أيام، بنفسه إلى مكان حرق الجثث. وأراد أن يقنع الآخرين أن البقاء إلى جانب جثة من تحب أمرًا لا يثير الرعب على الإطلاق.

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