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بالصور .. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم بيت المقدس" لـ 23 مايو

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مصراوي Masrawy

قضية تنظيم بيت المقدسقضية تنظيم بيت المقدس

قضية تنظيم بيت المقدس (4)قضية تنظيم بيت المقدس (4)

قضية تنظيم بيت المقدس (5)قضية تنظيم بيت المقدس (5)

قضية تنظيم بيت المقدس (6)قضية تنظيم بيت المقدس (6)

قضية تنظيم بيت المقدس (7)قضية تنظيم بيت المقدس (7)

قضية تنظيم بيت المقدس (8)قضية تنظيم بيت المقدس (8)

قضية تنظيم بيت المقدس (9)قضية تنظيم بيت المقدس (9)

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قضية تنظيم بيت المقدس (1)قضية تنظيم بيت المقدس (1)

قضية تنظيم بيت المقدس (2)قضية تنظيم بيت المقدس (2)

كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 23 مايو لاستكمال سماع الشهود.

وكما نبهت المحكمة على مصلحة السجون بتمكين الأهالي من زيارة ذويهم بمحبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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