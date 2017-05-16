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مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة رودريجيز

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مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة رودريجيز مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة رودريجيز

التحرير

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ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قدم عرضًا رسميًا، لضم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني.

وقالت «سكاي سبورتس» إن الدولي الكولومبي صاحب الـ(25 عامًا)، قرر مغادرة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد استبعاده من تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي.

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وأكدت الشبكة أن خاميس رودريجيز، الذي انضم لصفوف الملكي في 2014 بعد كأس العالم، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 71 مليون جنيه استرليني، من المتوقع أن يتكلف انتقاله إلى مانشستر يونايتد نحو 50 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن "خورخي مينديز" وكيل أعمال خاميس رودريجيز هو نفس وكيل أعمال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

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التحرير

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