هاري كين: توتنهام من أفضل أندية العالم في الوقت الحالي

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أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، أن لاعبي توتنهام سيستمروا مع الفريق الموسم المقبل، خاصة أن لا يتواجد في العالم سوى أندية قليلة للغاية أفضل من السبيرز، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وأوضح كين أن الميزة في لاعبي توتنهام أنهم مثل العائلة داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن الجميع يعملون بقوة كمجموعة من لاعبين ومدربين وإداريين، مؤكدًا على عدم وجود الكثير من الأندية أفضل من السبيرز في الوقت الحالي.

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وأضاف كين، أن توتنهام ينتظره مستقبل باهر في ظل التشكيلة المميزة من اللاعبين التي يمتلكها الجائعة لتحقيق الانتصارات والتعلم لكي تصبح أفضل، وأشار المهاجم الإنجليزي إلى انتشار الكثير من الشائعات حول اقتراب مغادرة اللاعبين لصفوف الفريق، مؤكدًا على أن الأمر سيكون مفاجأة إذا لم تتواجد نفس القائمة مع الفريق الموسم المقبل.

وعن وداع ملعب وايت هارت لين، أشار كين إلى صعوبة عدم اللعب على ذلك الملعب الرائع مرة أخرى خاصة أن الموسم الحالي لم يتعرض توتنهام لأي خسارة عليه، مشيرًا إلى أن الجيد في الأمر هو الانتقال إلى ملعب أكبر وأفضل وهو الخطوة المقبلة نحو تحقيق الألقاب.