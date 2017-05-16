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لصحة أقدامك تجنب هذا الحذاء

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لصحة أقدامك تجنب هذا الحذاء لصحة أقدامك تجنب هذا الحذاء

مصراوي Masrawy

لصحة أقدامك تجنب هذا الحذاء

- (د ب أ):

أوصت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بتجنب الأحذية، التي تشكل ضغطا على القدم، وذلك لتجنب ظهور البثور والإصابة بإصبع القدم المطرقية "Hammer toe" أو انحراف إبهام القدم "Hallux valgus".

وأوضحت أن الحذاء، الذي يحافظ على صحة القدم، ينبغي أن يوفر للأصابع مساحة على الجانبين وإلى أعلى أيضا. كما ينبغي ألا يكون الحذاء صلبا جدا عند الكعب، وبالإضافة إلى ذلك، أوصى الخبراء الألمان بالتبديل بين الأحذية باستمرار؛ حيث يعمل ذلك على تدريب الأقدام؛ فعلى سبيل المثال يتم التبديل بين حذاء ذي كعب بارتفاع 2 سم وآخر مبطن وثالث مفتوح.

ومن المهم لصحة القدم أيضا المشي من وقت إلى آخر بأقدام حافية؛ حيث يعمل ذلك على تدريب عضلات القدم.

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مصراوي Masrawy

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