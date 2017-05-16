غدًا.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة " أوسر حات" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

يزور الدكتور خالد العنانى وزير الدولة لشئون الآثار محافظة الأقصر، غدًا الأربعاء، ليفتتح معرض المقتنيات الحديثة التي اكتشفتها البعثة المصرية العاملة بالبر الغربي برئاسة الدكتور مصطفى وزيري مدير آثار منطقة الأقصر بمقبرة "أوسر حات".

ومن المقرر أن يجري الوزير جولة تفقدية داخل معبدي الكرنك والأقصر لمتابعة أعمال التطوير والكشف والتنقيب التى تقوم بها الوزارة والبعثات الأثرية العاملة بالمعبدين ثم يتوجه الوزير بعدها إلى كوم إمبو بمحافظة أسوان حيث يتفقد متحف التماسيح .

وكان وزير الآثار أعلن الشهر الماضي عن اكتشاف البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربى بالأقصر لمحتويات مقبرة "أوسرحات" والذى كان يشغل منصب "مستشار المدينة" ويرجع تاريخ المقبرة إلى عصر الدولة الحديثة.

وقال الوزير إن المقبرة تضم ما يقرب من ١٢٠٠ تمثال من الأوشابتى وجرى تخطيطها على غرار مقابر النبلاء خلال عصر الأسرة الثامنة عشر حيث تتكون من فناء مفتوح يؤدى إلى صالة عرضية ثم صالة طولية ولها مدخلين لمقبرتين أخرتين مشتركتين فى نفس الفناء واحدة على يمين المدخل والأخرى على يساره.

وأضاف:" تحوى الصالة العرضية بالمقبرة المكتشفة تابوت خشبي منقوش فى حالة جيدة جدا من الحفظ بالإضافة إلى بئر بعمق 9 متر يوجد فى نهايته غرفتين إحداهما فى الجهة الشرقية داخلها عدد من تماثيل الأوشابتى و ٣ مومياوات وأقنعة خشبية ويد خشبية لغطاء تابوت" .